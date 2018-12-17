Sigorta Üzerinden Dolandırıcılığa 14 İlde Operasyon

Kaynak: İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'daki bir sigorta şirketinin bilgisayar sistemini hackleyerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında 14 ilde gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da yerleşik bir sigorta şirketinin bilgisayar sistemlerinin hacklenerek şifrelerin ele geçirildiği şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Şirketin sistemleri kullanılarak www.turkiyesigorta.net internet sitesi üzerinden 3'üncü şahısların sigorta işlemlerinin yapıldığı, yapılan işlemlerin ise çoğu yabancı ülke bankasına ait kredi kartları üzerinden ödemesinin gerçekleştirildiği ve bu şekilde başkalarına ait kart bilgilerini kullanarak menfaat elde etme eylemi ile ilgili 14 ilde 28 şüpheli hakkında yakalama, arama ve gözaltı kararları verilmiş olup, soruşturma halen devam etmektedir" denildi. - ANKARA