Sigortacıların Sorunları Ve Çözüm Önerileri Koto'da Konuşuldu

KOTO Sigorta Acenteleri Komitesi'nin ev sahipliği yaptığı toplantıya; Sakarya, Gebze ve Körfez Ticaret Odalarının sigorta komiteleri yoğun ilgi gösterdi

İş dünyasını ilgilendiren kanun maddelerini yakından takip ederek, görüşlerini merkezi hükümetle paylaşan Kocaeli Ticaret Odası, sektörlerin mevcuttaki sorunlarına da çözüm önerileri geliştirmeye devam ediyor. İl hatta bölge bazında ortak görüş toplantıları düzenleyerek, çıktıları üst mercilere rapor olarak ileten KOTO, son olarak sigorta sektörünün sorunlarını ele aldı.

SAKARYA, GEBZE VE KÖRFEZ'DEN YOĞUN KATILIM

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut'un, Meclis Üyeleri Medet Aydın, Nazan Topdemir Bülbül, KOTO 22. Meslek Komitesi (Sigorta Acenteleri Grubu) Başkanı Olcay İlter, Komite Başkan Yardımcısı Nurgül Moldur, Komite Üyeleri; Önder Dükmen ve Cem Serhat Dayanç ile birlikte ev sahipliği yaptığı 'Sigorta Sektörü Eş Meslek Komite Toplantısı'na; TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Üyeleri; Alattin Paşakaba, Cemal Türengül, Özgür Kaya, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sigortacılık Komitesi'nden İbrahim Engin Adıyaman, Mertcan Korkmaz, Oktay Topçu, Mehmet Yasin Şahin, Körfez Ticaret Odası Sigortacılık Komitesi'nden; Ercan Yavuz, Erdoğan Sungur, Hasan Yılmaz, Mehmet Şahin, Gebze Ticaret Odası Sigortacılık Komitesi'nden; Yılmaz Arıcan, Cüneyt Nalbant, Fatih Kural, KOSAD Yönetim Kurulu ve KOTO üyesi sigortacılar yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN BULUT: ORTAK SORUNLARA ORTAK ÇÖZÜM

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut'un açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, KOTO 22. Meslek Komitesi Başkanı Olcay İler'in moderatörlüğünde ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erdinç Cesur'un 'Sigorta Şirketlerinin Dağıtım Kanalları' konulu sunumuyla devam etti. Açılış konuşmasında, sektörü ilgilendiren konu ve sorunların ortak görüşlerle çözümlendirilmesinin önemine vurgu yapan Başkan Bulut, yoğun ilgi dolayısıyla teşekkür etti. Akabinde ortak sorunların görüşülmesine geçildi.

SEKTÖRÜN SORUNLARI

Sigorta Sektörü Eş Meslek Komite Toplantısı'nda; Trafik poliçesi uygulamaları ve komisyon oranları, gayri resmi çalışarak poliçe düzenleyenler, fatura tahsilat merkezleri tarafından yapılan işlemler, acentelerin sigorta firmaları işe yaptığı sözleşmeler ve maliyetleri, acentelerin işyeri açma ruhsatından muaf olma, acentelerin personel istihdam durumu konuları görüşülerek, ortak çözüm önerileri geliştirildi. Toplantı sonunda hazırlanacak olan rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.