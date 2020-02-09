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Sigortam.net İTÜ Basket - Pınar Karşıyaka: 81-91

SALON: Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Halil Baldemir, Ayşe Nur YazıcıoğluSİGORTAM.NET İTÜ BASKET: Mobley 26, Huff 8, Mehmet Yağmur 15, Ramazan Tekin 10, Campbell 19, Utku Saraloğlu, Alp Oktay 3, Evrim Berk ÖzkanPINAR KARŞIYAKA: Triche 16, Taylor 11, Metecan Birsen 2, M'Baye 7, Semih...

09.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:17Sigortam.net İTÜ Basket - Pınar Karşıyaka: 81-91

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Halil Baldemir, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

SİGORTAM.NET İTÜ BASKET: Mobley 26, Huff 8, Mehmet Yağmur 15, Ramazan Tekin 10, Campbell 19, Utku Saraloğlu, Alp Oktay 3, Evrim Berk Özkan

PINAR KARŞIYAKA: Triche 16, Taylor 11, Metecan Birsen 2, M'Baye 7, Semih Erden 18, Yunus Sonsırma 5, Crocker 7, Onuralp Bitim 16, Morgan 3, Nusret Yıldırım 6, Arca Tülüoğlu, Adem Bona

1'İNCİ PERİYOT: 26-22

İLK YARI: 40-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-77

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Sigortam.net İTÜ Basket'i 91-81 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Pınar Karşıyaka 16'ncı galibiyetini alırken Sigortam.Net İTÜ Basket ise 1 galibiyette kaldı.


- İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mehmet Keseratar, Pınar Karşıyaka, Halil Baldemir, Spor

Kaynak: DHA

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