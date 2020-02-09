Sigortam.net İTÜ Basket - Pınar Karşıyaka: 81-91

SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Halil Baldemir, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
SİGORTAM.NET İTÜ BASKET: Mobley 26, Huff 8, Mehmet Yağmur 15, Ramazan Tekin 10, Campbell 19, Utku Saraloğlu, Alp Oktay 3, Evrim Berk Özkan
PINAR KARŞIYAKA: Triche 16, Taylor 11, Metecan Birsen 2, M'Baye 7, Semih Erden 18, Yunus Sonsırma 5, Crocker 7, Onuralp Bitim 16, Morgan 3, Nusret Yıldırım 6, Arca Tülüoğlu, Adem Bona
1'İNCİ PERİYOT: 26-22
İLK YARI: 40-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-77
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Sigortam.net İTÜ Basket'i 91-81 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Pınar Karşıyaka 16'ncı galibiyetini alırken Sigortam.Net İTÜ Basket ise 1 galibiyette kaldı.
- İstanbul