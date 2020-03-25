Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sih tapınağına gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e çıktı - Haberler

Sih tapınağına gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e yükseldi.

25.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:15
Sih tapınağına gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e çıktı
Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de Sih tapınağına düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e yükseldi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, tapınağın yoğun olduğu bir saatte gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısının yükseldiğini belirterek, "25 ölü ve 11 yaralı var" ifadelerini kullandı.

Afgan Meclisi Sikh senatörü Anar Kali Hunaryar, "Burada maalesef 150'den fazla kişi bulunuyordu. Kadınlar ve çocuklar da vardı. Güvenlik güçleri bölgeyi temizledi, bazı aileler güvenli bölgeye aktarıldı" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. - KABİL

Kaynak: İHA

Etiketler: Afganistan, Kabil, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:56: Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünden "usulsüz rapor" uyarısı - Haberler 17:51: Kütahya'da Korona virüsle ilgili asılsız paylaşım yapan kişiye gözaltı - Haberler 17:49: İngiltere'de 21 yaşındaki kadın koronavirüse yenik düştü - Haberler 17:48: Turizm beldesi hayalet kente döndü - Haberler 17:48: Polis "65 yaş" denetimi yaptı - Haberler 17:43: Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:06: Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler