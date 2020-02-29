TSK'ya ait SİHA'lar, rejim konvoyunu vurdu: 26 ölü

Rusya destekli Esed rejiminin havadan ve karadan yaptığı saldırılar sonucu İdlib'de 33 askerimizin şehit olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejim hedeflerini havadan ve karadan aralıksız vurmaya devam ediyor.

26 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Fransız Agence France-Press (AFP), Türkiye 'ye ait Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) Kefranbel-Hass yolunda rejime ait bir konvoyu vurduğunu açıkladı. Ajans, operasyonda 26 rejim askerinin öldüğünü bildirdi.

İRAN DESTEKLİ 21 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan İran'ın Kum kentindeki Şii dini medreselere ait Hawzahnews sitesinin haberine göre, İdlib'de dün Zeynebiyyun Tugaylarına bağlı 18 ve Fatımiyyun Tugaylarına bağlı 3 militan öldürüldü. Öldürülenler için Kum kentindeki Fatıma-i Masume Türbesi'nde yarın cenaze töreni düzenleneceği ve Masume Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.

REJİMİN 2 GENERALİ VE 1 ALBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası, TSK'nın etkisiz hale getirdiği rejim gücü mensubu sayısı 2100'ü geçti. Etkisiz hale getirilenler arasında 1'i Tümgeneral, 1 Tuğgeneral, 1 Albay'da var.

Milli İstihbarat Teşkilatı ile TSK'nın düzenlediği ortak operasyonda İdlib'de görev yapan 2 rejim generali ve bir albay SİHA ile vuruldu. Etkisiz hale getirilen 3 üst düzey yetkililer isimleri Tuğgeneral Burhan Rahmun, Tuğgeneral İsmail Ali ve Albay Mazen Fervati olduğu açıklandı.