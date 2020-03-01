SİHA mühimmatlarında yer alan "Hatay çalıntı değildir" yazısı dikkat çekti

Rusya destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu İdlib 'de 36 askerimizin şehit olmasının ardından Bahar Kalkanı Harekatı başladı. Harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esed rejimine ait yüzlerce hedefi imha ederken, bu durumdan rahatsız olan Rus haber ajansı, Hatay üzerinden provakasyona soyundu. Sputnik'in İngilizce edisyonunun "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlığıyla yayınladığı haber büyük tepki çekti.

"HATAY ÇALINTI DEĞİLDİR" MESAJI

Suriye 'nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırıda askerlerimizin şehit olması sonrası, Rus medyasında Türkiye ile ilgili yer alan skandal haberlerin ardından SİHA mühimmatlarında yer alan "Hatay çalıntı değildir" mesajı dikkat etti.

Suriye'ye düzenlenen "Bahar Kalkanı "operasyonunda Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) Suriye'de kalleşçe saldırılarda şehit düşen askerlerimiz için kalktı. SİHA mühimmatlarının bir tarafında şehitlerimizin sayısı yazarken diğer tarafında ise "Hatay çalındı" haberine ithafen "Hatay çalıntı değildir" mesajı yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Rusya merkezli Sputnik'in İngilizce edisyonu "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlığıyla bir haber yayınladı. Bu haber kamuoyunun çokça tepkisini çekti. Ajansın Ankara çalışanları dün akşam saatlerinde evlerinin önünde protesto edildi. Bu sabah Ankara bürosunda çalışan 3 kişi ve Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe gözaltına alınmıştı. Mahir Boztepe ve ajansın 3 çalışanı, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.