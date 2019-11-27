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Sihirbaz İlkay Özdemir izleyenleri büyüledi

Türkiye'nin ilk ve tek Merlin ödüllü kadın sihirbazı İlkay Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezindeki gösterisinde yaptığı numaralar ile nefesleri keserken, anlattığı hikâyeler ile de katılımcıları kahkahaya boğdu.

27.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:33Sihirbaz İlkay Özdemir izleyenleri büyüledi

Menteşe Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, Menteşe Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların çalışma ve yönetim hayatının içerisinde bulunmasını desteklediklerini belirtti. Ersöz, "Menteşe Belediyesi olarak karşılaştıkları herhangi bir olumsuz durumla baş etmelerini sağlamak adına kadınlarımıza yönelik öz savunma atölyesini açtık. Aynı zamanda kadın danışma merkezimizin kapıları da her türlü şiddete uğramış kadınlarımıza her zaman açıktır. Menteşe Belediyesi olarak; geleceği şekillendiren kadınlarımızın, daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi için; şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak tüm çalışmalara destek vermeye hazırız" dedi.

Başkan Yardımcısı Ersöz'ün konuşmasının ardından sihirbaz İlkay Özdemir sahne aldı. İnteraktif katılımlı gösterisi boyunca yaptığı birbirinden ilginç numaralar ile seyircileri şaşkınlıklar içinde bırakan Özdemir, gösterisinin sonunda uzun süre alkışlandı. Gösterinin ardından Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz tarafından Sihirbaz İlkay Özdemir'e günün anısına çiçek ve hediye paketi takdim edildi.


Kent Konseyi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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