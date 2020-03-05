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Sihirli Annem Bir'iz Filmi

Sihirli Annem Bir'iz filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sihirli Annem Bir'iz filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56Sihirli Annem Bir'iz Filmi
2003-2012 yılları arasında TV'de yayınlanan Sihirli Annem dizisinin beyaz perdeye uyarlamasının yönetmenliğini Mustafa Kotan yaparken senaryosunu ise Gamze Özer kaleme alıyor.


Yönetmen: Mustafa Kotan
Senaryo: Gamze Özer
Filmin Türü: Fantastik
Orijinal Adı: Sihirli Annem Bir'iz
Yapımcı Firma: Hann Medya
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 18:08:44