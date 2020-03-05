Sihirli Annem Bir'iz Filmi

2003-2012 yılları arasında TV'de yayınlanan Sihirli Annem dizisinin beyaz perdeye uyarlamasının yönetmenliğini Mustafa Kotan yaparken senaryosunu ise Gamze Özer kaleme alıyor.Yönetmen: Mustafa KotanSenaryo: Gamze ÖzerFilmin Türü: FantastikOrijinal Adı: Sihirli Annem Bir'izYapımcı Firma: Hann MedyaYapım Yılı: 2020Yapım Ülkesi: TürkiyeOrijinal Dili: TürkçeDağıtıcı Firma: CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi: 01.01.2070Sihirli Annem Bir'iz Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.