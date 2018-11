Sihirli Ayaklar

CELAL UMUT EREN

28 Kasım 2018 Çarşamba 08:20







Kadro Değişiyor

Durumu Kritik! 28 Kasım 2018 Çarşamba 08:20

Turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yolunda iddiasını her geçen hafta kuvvetlendirirken, Edin Visca ile Marcio Mossoro 'nun başarısı dikkat çekiyor, liderlik koltuğunda oturan Abdullah Avcı 'nın ekibinin gol ve asistleriyle yolunu aydınlatıyor.Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın sonunda Medipol Başakşehir , başarısıyla dikkat çekiyor. Liderliğini perçinleyen turuncu-lacivertli takım, en yakın rakibi Kasımpaşa 'nın 5 puan önünde bulunuyor.2014-15 sezonunda yükseldiği Süper Lig'de her yıl biraz daha üstüne koyan Abdullah Avcı ve takımında, iki isimse ayrı bir şekilde öne çıkıyor.Edin Visca ile Marcio Mossoro, takımlarının başarısında en fazla alkışı hak eden isimler olarak sivriliyor. Asist ve gol istatistiklerinde de en fazla öne çıkan iki oyuncu, yıllardır turuncu-lacivertli forma ile de adeta efsaneleşmeye başladı. 2011 yılından beri kulüpte yer alan Edin Visca, 9. sezonunu geçiriyor. Takımını, bir alt lige düşmesinde bile bırakmayan Bosna Hersekli futbolcu, şimdi de şampiyonluk hedefliyor.28 yaşındaki futbolcu, 13 lig maçında 4 gol 12 asistle takımının ligde bulduğu 19 golün 16'sına katkı sundu. Hem kanatlarda hem de merkezde oynayan ve serbest futbolcu görevinde olan Visca, Abdullah Avcı'nın en önemli kozu konumunda.Avcı'nın takımında bir diğer yıldız isim Marcio Mossoro oldu. 2014 yılından beri Başakşehir forması giyen Mossoro, her geçen sezon biraz daha üstüne koyuyor. Her ne kadar bu sezon 10 lig maçında sadece 1 gol 1 asist yapsa da diğer rakamlar da dikkat çekti. 35 yaşına gelen Mossoro, kulüple özdeşleşirken, 338 pas yapıp, 282 isabetli pas yaptı. Maç başına yüzde 85'lik pas isabet oranına sahip Mossoro, maç başına da en az 4 şut girişimiyle yıldızlaşıyor.