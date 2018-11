Sihirli Flüt" Doğu ile Batı'yı Buluşturacak (1)

30 Kasım 2018 Cuma 12:14



30 Kasım 2018 Cuma 12:14

BURCU ÇALIK - Türkiye 'nin "sihirli flüt" unvanlı dünyaca ünlü sanatçısı Şefika Kutluer , adına düzenlenen uluslararası müzik festivalinin 9'uncusunun "Doğu Batı ile Buluşuyor" temasıyla başlayacağına işaret ederek, "Bir sanatçı olarak görevim, topluluklar, ülkeler arasında sevgi bağı oluşturmak ve bunu müzikle yapıyorum." dedi.Yarın başlayacak ve 21 Aralık 'a kadar sürecek 9. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, Ankara İstanbul ve Antalya 'da dünyanın dört bir yanından performanslar, sergi ve sunumlara ev sahipliği yapacak.Kutluer, binlerce sanatsevere ulaşan festivale ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara doğumlu bir sanatçı olarak, kültür sanat faaliyetlerine uluslararası bir festivalle katkı vermek istediğini anlattı.Festivalin organizasyonunu eşi Refik Kutluer'in üstlendiğini aktaran Kutluer, "Ankara'da uluslararası bir festival başlattık ve bu sene de 9'uncusunu gerçekleştireceğiz. Bu, benim vatanıma bir görevim, ben öyle düşünüyorum. Festivalimizin teması 'Doğu Batı ile Buluşuyor.' Bir sanatçı olarak ben, hiçbir insan ve topluluk arasında ayrım yapmıyorum." ifadelerini kullandı."Gönlümden geçen dünyada sevginin ve barışın hakim olması"Bütün insanları eşit olarak gördüğünün altını çizen Kutluer, şöyle devam etti:"Bir sanatçı olarak görevim, topluluklar, ülkeler arasında sevgi bağı oluşturmak ve bunu müzikle yapıyorum. Ülkemde de yabancı kültürlerin müziklerini, sanatlarını birbirlerine tanıtarak, bir sevgi köprüsü oluşturmasını, ülkeler arasındaki ilişkilerin sanat ve müzik yoluyla daha da sıcak bir hale gelmesini, yakınlaştırmasını temenni ediyorum. Tabii ki gönlümden geçen dünyada sevginin ve barışın hakim olması."Kutluer, Türkiye'nin sahip olduğu tarihsel ve kültürel değerlerin önemine dikkati çekerek, "Son derece enteresan bir toprak bütünlüğüne sahibiz. Doğu ile batıyı birleştiriyoruz, bir köprüyüz. Bu nedenle konseptimiz 'Doğu Batı ile Buluşuyor' Ayrıca ülkemiz müthiş bir zenginliğe sahip. Tarihsel, kültürel bir geçmişimiz var, son derece değerli. Amacımız hem kendi insanımıza yaşadığı kentte değerlerini tekrardan hatırlatmak hem de diğer ülkelerden gelecek kültür sanat topluluklarını ülkemizin değerleriyle tanıştırmak." diye konuştu. Genç Müzisyenler Orkestrası ilk kez Türkiye'deFestival programına ilişkin bilgi aktaran Şefika Kutluer, festivalin 1 Aralık'ta Türkiye'ye ilk kez gelecek Slovakyalı erkek çocuklardan oluşan " Bratislava Çocuk Korosu"nun Nazım Hikmet Gösteri Merkezi'nde vereceği açılış konseriyle başlayacağını bildirdi.4 Aralık'ta ise Filistin'den çok özel konukları ağırlayacaklarını vurgulayan Kutluer, sözlerini şöyle sürdürdü:"4 Aralık'ta Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası geliyor. Daniel Barenboim ve Edward Said 'in kurduğu vakfın orkestrası. Bu orkestra ile geçmiş günlerde Ramallah 'ta bir konser verdim ve oradaki müzisyen gençlerle tanıştım. Bu orkestrayı ilk defa Türkiye'ye getiriyoruz, bu da benim için çok önemli. Ankara'da 4 Aralık'ta ve İstanbul Zorlu Center 'da ikinci konserimiz olacak."Bu tarihte Said'in eşi Meryem Said'in de vakfın kuruluşunu anlatan bir konuşma gerçekleştireceğini bildiren Kutluer, orkestranın da Türkiye'ye gelmesinden dolayı mutlululuk ve heyecan duyduğunu ifade etti. Kutluer, Filistin'i destekleyen tüm sivil toplum kuruluşlarını da bu konsere beklediklerini aktardı.17 Aralık'ta Göbeklitepe 'yi keşfeden, 2014'te vefat eden arkeolog Klaus Schmidt 'in eşi Çiğdem Köksal Schmidt'in "Klaus Schmidt ile Göbeklitepe bir keşif ve 20 yılın hikayesi" başlıklı sunumu yapacağını, bu sunumun çok enteresan ve önemli olduğunu vurguladı.Kızılderili Lakota Kabilesinden "şifa" gösterisiSunumun arkasından Kızılderili Lakota Kabilesi'nin kültürel elçisi hikaye anlatıcısı, çember dansçısı, flüt çalan oyuncu Kevin Locke ve dansçılarının müzikli, danslı bir "şifa" gösterisine imza atacağını anlatan Kutluer, 19 Aralık'ta ise Moskova Tchaikovsky Devlet Konservatuvarı orkestrasının yeni yıl konseri ile sanatseverlerle buluşacağını söyledi.Şefika Kutluer, festivalin Ankara'da 20 Aralık'taki kapanış konserinde Çin Operası ve dansçılarının yer alacağını belirterek, ayrıca Refik Kutluer'in Türkiye'nin değerlerini hatırlatmak amacıyla "Korumak için Tanımak Lazım" başlıklı konuşma yapacağını aktardı."Yeni seyirci kitlesine ulaşmak büyük mutluluk"Sanatçı Şefika Kutluer, festivalin önceki yıllardan farklı olarak, bu yıl Antalya'da da bir ayağının bulunacağına, kapanışın burada Tchaikovsky Devlet Konservatuvarı orkestrasının konseriyle yapılacağına işaret ederek, "Festival boyunca 1-21 Aralık arasında son derece enteresan bir sergi açacağız; İsrailli sanatçı Hanoch Piven'in, kendisi aynı zamanda karikatür ve son derece sevimli portreler üzerine çalışıyor." diye konuştu.Piven'in ABD Başkanı Donald Trump 'tan bir çok devlet büyüğüne kadar karikatürünü çizdiğini anlatan Kutluer, serginin de Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gezilebileceğini ifade etti.İmkan olması durumunda festivali Türkiye'nin farklı illerinde de hayata geçirmek istediklerini söyleyen Kutluer, şöyle devam etti:"Festivalimizde beni en çok memnun eden bugüne kadar hiç klasik müzik konserine, gösterisine gitmemiş bir kitleyi getirdik. Bu benim için çok önemliydi. Hayatında ilk defa klasik müzik dinlemiş, dans gösterisine, sunumlara gelmiş kişilerle tanışmak beni çok mutlu ediyor. Yani yeni seyirci kitlesine ulaşmak büyük mutluluk verici, motive edici bir olay. Herkesi bekliyoruz."