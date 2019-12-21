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"Sihirli Flüt"ün notaları St. Paul Anıt Müzesi'nde yankılandı

"Sihirli Flüt" olarak tanınan flüt sanatçısı Şefika Kutluer, Avrupa Birliği Oda Orkestrasıyla Mersin'in Tarsus ilçesindeki St. Paul Anıt Müzesi'nde konser verdi.

21.12.2019 22:33 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:36
"Sihirli Flüt" olarak tanınan flüt sanatçısı Şefika Kutluer, Avrupa Birliği Oda Orkestrasıyla 'in ilçesindeki St. Paul Anıt Müzesi'nde konser verdi.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçıya, 10. Şefika Kutluer Festivali kapsamındaki konserde, aralarında İrlanda, Çekya, Belçika, İspanya ve İtalya'nın da olduğu çeşitli ülkelerden 9 müzisyen eşlik etti.
Sanatseverlerin ilgi gösterdiği gecede dünyaca ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.
Kutluer, repertuvarında Mevlana Rumi ve Latin Romance gibi albümlerinden parçalara da yer verdi.
Festivalin kapanış etkinliği 25 Aralık'ta
Festivali düzenleyen Anadolu Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Refik Kutluer, etkinlik öncesindeki sunumunda, Tarsus'un 10 bin yıllık tarihe sahip olduğunu ifade etti.
İlçede bulunan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki St. Paul Kilisesi ve Kuyusu'nun kalıcı listeye alınmasına katkı sağlamak için festival programına Tarsus'u eklediklerine dikkati çeken Kutluer, bu iki noktanın her yıl çok sayıda turist tarafından ziyaret edildiğini belirtti.
İlk konseri Ankara'da yapılan festivalin kapanış etkinliği 25 Aralık'ta yine bu kentte yapılacak.

Şefika Kutluer, Avrupa Birliği, Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA


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