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Sihirli flüt ve ankara yaylılar topluluğu büyüledi

MERSİN'de Akdeniz Opera ve Bale Kulübü tarafından Cumhuriyet'in 96'nci yılı nedeni ile düzenlenen konserde sahne alan 'Sihirli Flüt' Şefika Kutluer ve Ankara Yaylılar Topluluğu, performansı ile sanatseverleri büyüledi.

28.10.2019 07:36
MERSİN'de Akdeniz Opera ve Bale Kulübü tarafından Cumhuriyet'in 96'nci yılı nedeni ile düzenlenen konserde sahne alan 'Sihirli Flüt' Şefika Kutluer ve Ankara Yaylılar Topluluğu, performansı ile sanatseverleri büyüledi.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda dün akşam saatlerinde düzenlenen konsere çok sayıda sanatsever katılırken, Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Başkanı Fazıl Tütüner, etkinliği kulübün 10'ncü yılı ve Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.
Konuşmanın ardından sahne alan dünyaca ünlü sanatçı 'Sihirli Flüt' Şefika Kutluer'e kemancı Elena Postnova, Feruza Abullaeva, viyolacı Yukiyo Hirona, viyolonselci Serdar Rasul ve kontrabasçı Sergey Margulis'ten oluşan Ankara Yaylılar Topluluğu eşlik etti.
Konser sırasında konuşan Şefika Kutluer, sanattın insan hayatında çok önemli olduğunu dile getirerek, konsere katılanlara teşekkür etti.
Sihirli flüt ve ankara yaylılar topluluğu büyüledi

Akdeniz, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


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