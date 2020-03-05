Sihirli Oyuncaklar Filmi

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Küçük bir oyuncak olan Nathan, su ile temas edince rengi değişen sihirli oyuncaklardan biridir. Ancak, Nathan oyuncak ustası tarafından yapılsa da, bilinmeyen bir nedenden dolayı su ile temas edince renk değiştiremez. Neden renk değiştiremediğini anlamaya çalışan Nathan, bu sırada küçük bir robot olan Timebot ile tanışır. Yeni arkadaşı ile birlikte, neden renk değiştiremediğini araştırmaya karar veren Nathan, macera dolu bir yolculuğa koyulur. Nasıl renk değiştirebileceğini öğrenmek için, yol oyunca karşısına çıkan oyuncak ve evcil hayvanlardan yardım alan Nathan, kendisini bilmediği bir dünyanın içerisinde bulur.Gary WangGary WangAnimasyonToys & PetsLight Chaser Animation Studios2017ÇinÇince98 dk.CGV Mars Dağıtım10.05.2019