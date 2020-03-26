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Şıhlı Mahallesi'ne 1Kilometre kanalizasyon hattı döşendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Şıhlı Mahallesi'nde başladığı 1 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını tamamladı.

26.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:52
Şıhlı Mahallesi'ne 1Kilometre kanalizasyon hattı döşendi

Mahalle Muhtarı Yusuf İzzettin Akgün de, mahallelerinde yapılan çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerin altyapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kula 'nın Şıhlı Mahallesi'nde de altyapı çalışmaları tamamlandı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma ile mahalleye toplamda 1 kilometre uzunluğunda hat döşendi. Mahallede üstyapı çalışması da gerçekleştirilecek.

"ALTYAPIMIZ ÇOK GÜZEL OLDU"

Mahalle Muhtarı Yusuf İzzetin Akgün, "Çalışmadan çok memnunuz. Altyapımız çok güzel oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Şehnaz Başaran başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Cengiz Ergün, Şıhlı, Kula, Güncel

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