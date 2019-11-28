Haberler » Güncel » Şii lider Sadr, Irak hükümetini 'acilen' istifaya çağırdı - Haber

Şii lider Sadr, Irak hükümetini "acilen" istifaya çağırdı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümet karşıtı gösterilerde daha fazla kan akmaması için hükümete acilen istifa etme çağrısında bulundu.

28.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:48Şii lider Sadr, Irak hükümetini
'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümet karşıtı gösterilerde daha fazla kan akmaması için hükümete acilen istifa etme çağrısında bulundu.
Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetin istifa etmemesi Irak'ta sonun başlangıcı olacaktır. Yolsuzlukla suçlanan hükümeti desteklemem söz konusu olmaz ve onlarla hiçbir koalisyon ya da seçime katılmam." ifadelerini kullandı.
'ın Necef Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesiyle ilgili ise paylaşımında Sadr, şu ifadelere yer verdi:
"Herhangi bir yabancı misyon temsilciliğine saldırı emri verseydim bunu açıkça ilan ederdim. Ülkede körü körüne bir fitne yaşanıyor. Ülkemiz ikinci Suriye'ye dönüşmemeli."
Sadr ayrıca gösterilerin barışçıl olarak sürmesini desteklediğini belirterek, Şii kutsal mekanlara saldırılmaması gerektiğini kaydetti.
Yüzlerce gösterici, dün Necef'teki İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Irak'taki gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

İran, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:14 Gıda üretim işletmelerinde denetim yapıldı
19:14 AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi
19:13 Genelkurmay Başkanı Güler, Rusyalı mekvidaşıyla görüştü
19:10 Bakan Albayrak: "Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor"
19:10 Mahkeme savcının oğlu hakkında ara kararını açıkladı: 'Tutukluluk haline devam'
18:51 Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
17:41 Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı?
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:25 Medipol Başakşehir, tarih yazmak için Roma'yı ağırlıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
21:56 Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik
28.11.2019 19:15:08