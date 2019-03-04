"Şiir Resimleri" Sergisi Macar Kültür Merkezi'nde

Sponsorluğunu ALX Hungary'nin üstlendiği, elliye yakın sanatçının çizimlerini kapsayan sergi, Macar illüstrasyonunun zenginliğini, sembolizmden groteske uzanan geniş bir yelpazede ele alıp, izleyicileri şiir ve masalların büyüleyici dünyasına oyunlarla interaktif bir şekilde davet ediyor. Sergi, resimlerin yanı sıra son yıllarda yayımlanan Macar çocuk kitaplarından örnekler de içeriyor.

Ünlü illüstratör ve kuklacı Dávid Remsey'in sunuşuyla açılan serginin Küratörlüğünü Gürçim Yılmaz üstlendi. Duvar resimleri İstanbul'da yaşayan Macar ressam Lea Tóth tarafından yapılan sergi, László Réber, Endre Bálint, Gyula Hincz ve János Kass gibi pek çok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülmüş Macar illüstrasyon geleneğinin efsane isimleri ile çağdaş illüstratörler bir araya getiriyor.

28 Şubat'ta açılan ve 24 Nisan 2019'a kadar gezilebilecek sergi, Macaristan'dan çocuk kitapları ile Macar çocuk kitabı illüstrasyonlarını farklı dönemlerden örneklerle sunuyor.

Her yıl Nisan ayında gerçekleşen Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'nda da yer alması planlanan sergide illüstrasyonlarıyla yer alan isimler ise şöyle:

Írisz Agócs, Endre Bálint, András Baranyai (b), Rozi Békés, István Buzay, András Dániel, Alexandra Faltisz, Adrienn Gyöngyösi, Gyula Hincz, Ildikó Horváth, Igor Lazin, Krisztina Kállai Nagy, Tibor Kárpáti, János Kass, Dóra Keresztes, Ágnes Keszeg, Zita Kismarty-Lechner, Fruzsina Kun, Andrea Kürti, Gabriella Makhult, Mariann Máray, Krisztina Maros, Annamária Megyeri, Jacqueline Molnár, Diána Nagy, Nagy Norbert, Orosz Annabella, Pap Kata, Pásztohy Panka, Paulovkin Boglárka, Pikler Éva, Réber László, Reich Károly, Rofusz Kinga, Schall Eszter, Szalma Edit, Szimonidész Kovács Hajnalka, Szulyovszky Sarolta, Takács Mari, Timkó Bíbor ve Vojnich Erzsébet.

Kaynak: Bültenler