Haberler » Güncel » Şiir Şöleni ilgi gördü - Haber

Şiir Şöleni ilgi gördü

Malatya İnönü Üniversitesinde Türkçe Topluluğu tarafından "Türkçem Benim Ses Bayrağım" adlı şiir şöleni düzenlendi.

05.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:22Şiir Şöleni ilgi gördü
İnönü Üniversitesinde Türkçe Topluluğu tarafından "Türkçem Benim Ses Bayrağım" adlı şiir şöleni düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve ilgi gören etkinliğe, Rektör Danışmanı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem, Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Aydemir, Türkçe Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nesrin Sis, Dr. Öğr. Üyesi Salim Durukoğlu, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanı ve Türkçe Topluluğu Akademik Danışmanı Arş. Gör. Tuğrul Gökmen Şahin, Türkçe Topluluğu Başkanı Burak Ercan ve öğrenciler katıldı.

"Sakarya Türküsü", "Şaşırdım Kaldım İşte", "Zindandan Mehmed'e Mektup", "Hasretinden Prangalar Eskittim", "Zulmü Alkışlayamam", "Unutamıyorum", "Bayrak", "Ey Aşk", "Etme", "Kahramanlık", "Yalnız Bile Değilim", "Beşeri Hoyrat", "Anlatamıyorum", "Çanakkale Şehitlerine", "Ben Anadoluyum" isimli şiirlerin öğrenciler tarafından okunduğu etkinlik, Ayşegül Beşirik'in "Ayrılık", "Beyaz Giyme Toz Olur", "Mağusa Limanı" adlı türküleri okumasının ardından sona erdi. - MALATYA

Ahmet Yesevi, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:35 Büyükşehir'in Minikleri Madenciler Günü'nü Kutladı - Haber
14:34 Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası - Haber
14:34 Ukrayna'da türk tır şoförleri ile polis arasında arbede - Haber
14:34 Edirne'den kısa kısa - Haber
14:34 Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
13:54 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi - Haber
13:09 Erol Olçok'un ailesi: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
5.12.2019 14:36:28