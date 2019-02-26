Şiir Yarışmasında Dereceye Girenler Açıklandı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/inonu-universitesi/' title='İnönü Üniversitesi'>İnönü Üniversitesi</a> tarafından düzenlenen '<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye-cumhuriyeti/' title='Türkiye Cumhuriyeti'>Türkiye Cumhuriyeti</a> Devleti 100. Yıl Marşı Şiir Yarışması'nda dereceye girenlere ödül verilecek.<br><br>Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuruları 29 Ekim 2018'de sona eren '<a class='keyword' href='/turkiye-cumhuriyeti/' title='Türkiye Cumhuriyeti'>Türkiye Cumhuriyeti</a> Devleti 100. Yıl Marşı Şiir Yarışması'nda dereceye girenler belirlendi.<br><br>Yarışmaya Trabzon'dan katılan Nihat Malkoç birinci, <a class='keyword' href='/sanliurfa/' title='Şanlıurfa'>Şanlıurfa</a>'dan katılan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mustafa-sade/' title='Mustafa Sade'>Mustafa Sade</a> ikinci, Yalova'dan katılan Fikret Kuşçuoğlu ise üçüncü oldu.<br><br>Dereceye girenlere ödülleri, yarın <a class='keyword' href='/inonu-universitesi/' title='İnönü Üniversitesi'>İnönü Üniversitesi</a> <a class='keyword' href='/turgut-ozal/' title='Turgut Özal'>Turgut Özal</a> Kongre ve Kültür Merkezinde, yarışmanın jüri üyelerinden şair <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/nurullah-genc-6227/' title='Nurullah Genç'>Nurullah Genç</a>'in konuşmacı olarak katılacağı konferansın ardından verilecek.