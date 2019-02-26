26 Şubat 2019, 15:24
»»

Şiir Yarışmasında Dereceye Girenler Açıklandı

Şiir Yarışmasında Dereceye Girenler Açıklandı

İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100. Yıl Marşı Şiir Yarışması"nda dereceye girenlere ödül verilecek.

İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100. Yıl Marşı Şiir Yarışması"nda dereceye girenlere ödül verilecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuruları 29 Ekim 2018'de sona eren "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100. Yıl Marşı Şiir Yarışması"nda dereceye girenler belirlendi.

Yarışmaya Trabzon'dan katılan Nihat Malkoç birinci, Şanlıurfa'dan katılan Mustafa Sade ikinci, Yalova'dan katılan Fikret Kuşçuoğlu ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, yarın İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde, yarışmanın jüri üyelerinden şair Nurullah Genç'in konuşmacı olarak katılacağı konferansın ardından verilecek. Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA