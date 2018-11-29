Şiirin Sergisi Açılıyor

Kadıköy Belediyesi, 33 şairin şiirlerinin sergilendiği 'Şiirin Seyri' adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

"ŞİİR YAZMAK GEREKLİ Mİ?"

"Şiirin Seyri" adlı şiir sergide 33 şairin şiirleri sergilenecek. Bir tür "şiir bianeli" de sayılabilecek bu etkinlikte, şiirin farklı, yaratıcı sergileme biçimleri yanında, gösteri, okuma, dinleti, panel, video, videopoetry, konuşma, söyleşi ve tartışmalarıyla organik bir ruh kazanacak. 1 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak açılışta, 70'li yılların popüler şarkıcıları Ersan Erdura ve Bilgen Bengü müzik dinletisi sunacaklar. Aynı gün bir de şiir paneli yapılacak. Orhan Alkaya, Tuğrul Tanyol, Riitta Cankoçak ve Mustafa Köz, 'Şiir yazmak gerekli mi?' sorusuna yanıt arayacak.

2 Aralık günü saat 15.30'da KKM Konferans Salonu'nda bir şiir paneli daha olacak. Haydar Ergülen, Cenk Gündoğdu, Baki Ayhan, Zeynep Köylü, 'ilk kitaplar ve şiirde acemilik' konusunu ele alacaklar. 9 Aralık'taki panelde ise Hilal Karahan, W.B Bayrıl, Turgay Kantürk ve Engin Turgut, 'şiir ve görsellik' temalı söyleşecekler. Etkinlikler KKM Konferans Salonu, Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi ve Kozzy AVM'de yapılacak.

1 ay sürecek şiir günleri kapsamında ayrıca şu etkinlikler yapılacak:

Haydar Ergülen ile Şiir Çalışması (2 Aralık/13.00)

Nihal Başgöl ile "Senaryoda Kahramanın Yolculuğu" (8 ve 15 Aralık/13.00)

Funda Tarakçıoğlu ile "Şiirleri Boyuyoruz" (8 Aralık/15.00)

Füsun Çetinel ile "Yeni Metinler Yeni Formlar" (8 ve 22 Aralık/17.00/ 16 ve 23 Aralık/15.00)

Yeşim Cimcöz ile "Yaratıcı Yazı" (9 Aralık/ 13.00)

Tolga Kılıç ile "Şiirini Al Gel" (15 ve 22 Aralık/15.00)

Gizem P. Karaboğa ile "Duygulardan Kurguya" (23 Aralık/13.00)