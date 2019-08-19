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Siirt 12 suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 12 suçtan aranan bir şüpheli yakalandı.

19.08.2019 10:08 Siirt 12 suçtan aranan şüpheli tutuklandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 12 suçtan aranan bir şüpheli yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 12 suçtan aranan bir şüphelinin Kurtalan'da bir parkta bulunduğu bilgisi alındı.
Üzerinde kimlik taşımadığı ve yasa dışı göçmenler içerisinde Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yapan şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Jandarma, Kurtalan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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