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Siirt 18 yıl hapisle aranan kişi, 3 aylık takip sonucu yakalandı

18 yıl hapisle aranan kişi, 3 aylık takip sonucu yakalandıSİİRT'te, hakkında 'kastan öldürme ve kasten yaralama' suçlarından kesinleşmiş 18 yıl 15 gün hapis cezası olan H.İ., jandarma ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu yakalandı.

31.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:57
18 yıl hapisle aranan kişi, 3 aylık takip sonucu yakalandı
SİİRT'te, hakkında 'kastan öldürme ve kasten yaralama' suçlarından kesinleşmiş 18 yıl 15 gün hapis cezası olan H.İ., jandarma ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu yakalandı.
İl Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'kasten öldürme ve kasten yaralama' suçlarından kesinleşmiş 18 yıl 15 gün hapis cezası olan H.İ.'nin yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlattı. Ekiplerce yürütülen 3 aylık takibin ardından H.İ., Şirvan ilçesine bağlı Kırtepe köyünde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Siirt 18 yıl hapisle aranan kişi, 3 aylık takip sonucu yakalandı

Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA


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