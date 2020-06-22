SİİRT 2 yılanın çiftleşme dansı görüntülendi

2 yılanın çiftleşme dansı görüntülendiSİİRT'in Gökçebağ beldesinde, 2 yılanın çiftleşme dansı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

22.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:24
2 yılanın çiftleşme dansı görüntülendi
SİİRT'in Gökçebağ beldesinde, 2 yılanın çiftleşme dansı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Koranavirüs nedeniyle 14 gün karantina altında tutulan Gökçebağ beldesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Furkan Şahin (15), 2 yılanın sokak ortasındaki çiftleşme dansı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şahin, Bahçede oturduğum sırada yılanları fark ettim. Anneme haber verdim. Önce korktum. Zarar vermediklerini anlayınca cep telefonumla kaydettim. Daha sonra çalılıkların arasına girerek, kayboldular dedi. SİİRT 2 yılanın çiftleşme dansı görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeni Mahalle, Gökçebağ, Güncel, Haber

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