- Siirt 208 noktada 550 kamera ile gözetleniyor

13 Kasım 2018 Salı 13:31



13 Kasım 2018 Salı 13:31

- Siirt 208 noktada 550 kamera ile gözetleniyorSİİRT - Siirt'in gözetleme merkezi olarak bilinen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Yaklaşık 10 yıl önce eski ismiyle mobese merkezi olarak kurulan ve daha sonra ASELSAN ve TÜBİTAK'ın üzerinde çalışarak sistemi geliştirdiği KGYS, 208 noktada 550 akıllı cihaz ve kamera sistemiyle Siirt'i gözetliyor. Muharebe Şube Müdür Vekili Süleyman Karayel, eski valilik binasındaki kontrol merkezinde Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun D. Taşkın ve Siirt Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda kontrol merkezi ve sistemin işleyişi hakkında bilgi verdi. Karayel, kontrol noktasında kaçan bir aracın akıllı sistem sayesinde otomatik takibe alınabildiğini, plaka tanıklama sistemi ile tespit edilemeyen plakanın tamamının akılcı cihaz sayesinde tanımlanabildiğini aktardı. Karayel, her noktada sabit ve hareket halinde bulunan kameraların gündüz ve gece görüşlü olduğunu, şehir merkezinin yanı sıra dağlık kesimi de kalite bozulmadan zumlayarak gözetlenebildiğini, ayrıca ilçe merkezindeki kameraların da ana kumandaya entegre olduğunu aktardı.Karayel, ayrıca Siirt şehir merkezinde 102 noktada 210 sabit, 98 hareketli, 9 plaka tanımla sistemi olmak üzere 300 kamera, ilçelerde 106 noktada 134 sabit, 107 hareketli, 13 plaka tanımlama sistemi 250 kamera olmak üzere il geneli 208 noktada 550 kamera bulunduğunu aktardı.(MND-AKK-Y)