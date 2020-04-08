Siirt Açık Ceza ve İnfaz Kurumu bahçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Siirt Açık Ceza ve İnfaz Kurumu bahçesinde 98 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
08.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:17
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt Açık Ceza ve İnfaz Kurumu bahçesi içerisinde 4 şahıstan 98 adet Lyrica adlı sentetik ecza ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında yapılan adli işlemlerinin ardından, hükümlü bulundukları Siirt Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT
Kaynak: İHA