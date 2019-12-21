Haberler » Güncel » Siirt aksiyon sporcuları, siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı - Haber

Siirt aksiyon sporcuları, siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı

Aksiyon sporcuları, Siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladıAKSİYON sporcuları Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Siirt'tin Tillo ilçesindeki 1300 rakımlı Kaletül- Üstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

21.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:28
Aksiyon sporcuları, 'te 1300 rakımlı tepeden atladı
AKSİYON sporcuları Cengiz ile Ferdi Toy, Siirt'tin ilçesindeki 1300 rakımlı Kaletül- Üstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.
Siirt'in Pervari ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin en yüksek konsol köprüsü olan Köprüsü'nden atlayış yapmak için kente gelen aksiyon sporcular Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Tillo'daki 1300 rakımlı Kaletül- Üstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle serbest atlayış gerçekleştirdi.
Daha önce İstanbul Galata Kulesi'nden serbest atlayış yapan Cengiz Koçak, Kaletül-Üstad Tepesi'nin yamaç paraşütü etkinliği için uygun bir yer olduğunu söyledi. Beğendik Köprüsü'nde atlayışa şu an için izin alamadıklarını anlatan Koçak, "Kaletül-Üstad Tepesi'nden yapacağımız atlayıştan sonra Siirt'te birkaç gün kalarak çeşitli yerlerde atlayışlarımızı sürdüreceğiz dedi.
Siirt aksiyon sporcuları, siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı

Beğendik, Tillo, Koçak, Siirt, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:35   Kozan'a şehit ateşi düştü - Haber
20:35   Çorum tarlasında bulduğu 'gök taşı'nı banka kasasında saklıyor - Haber
20:33   Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, 29 öğrenciyi hastanelik etti - Haber
20:33   Büyükelçi Al-Zawawi, Suriyelilere yardım dağıttı - Haber
20:32   TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye Balkanlar için katkı sağlamayı sürdürecek" - Haber
19:34   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı - Haber
17:00   CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Haber
17:00   Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Haber
16:34   Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Haber
21.12.2019 20:42:56