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Siirt-Ankara uçak seferleri başlıyor

Siirt-Ankara uçak seferleri 28 Ekim'de başlıyor.

03.10.2019 12:42Siirt-Ankara uçak seferleri başlıyor
Siirt- Ankara uçak seferleri 28 Ekim'de başlıyor.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Siirt-İstanbul uçak seferlerinin ardından pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Siirt-Ankara uçak seferleri başlıyor. 28 Ekim'de karşılıklı olarak uçuşlar başlayacak." dedi.
Ören, Siirt-Kurtalan ve Siirt-Eruh kara yolundaki çalışmalarla ilgili Karayolları ile temasa geçtiklerini dile getirerek, bu iki yoldaki çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanacağını da kaydetti.

Ankara, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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