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Siirt araçlar karda mahsur kaldı, ateşi çıkan berivan hastaneye ulaştırıldı

Araçlar karda mahsur kaldı, ateşi çıkan Berivan hastaneye ulaştırıldıSiirt'in Pervari ilçesinde, yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 2 yaşındaki Berivan Bulut, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar nedeniyle kapanan yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

28.12.2019 00:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 00:15
Araçlar karda mahsur kaldı, ateşi çıkan Berivan hastaneye ulaştırıldı
'in ilçesinde, yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 2 yaşındaki Berivan Bulut, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar nedeniyle kapanan yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Siirt'in Pervari, ve Eruh ilçelerinde yoğun kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolu kapanan köylerden Doğan köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Berivan Bulut hastaneye götürülemedi. Bilgi verilmesi üzerine sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yaptıkları çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı. Ardından sağlık ekipleri, Berivan bebeği hastaneye ulaştırdı. Pervari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
MAHSUR KALAN ARAÇLAR KURTARILDI
Pervari ve Şirvan ilçelerinde bazı araçlar kara saplanıp mahsur kaldı. Sürücülerin ihbarı üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi kurtarma ekipleri yaptıkları çalışmayla araçları kurtardı. Ekipler 18 köy yolunu kardan temizleyip yeniden ulaşıma açtı.
Siirt araçlar karda mahsur kaldı, ateşi çıkan berivan hastaneye ulaştırıldı

Pervari, Şirvan, Siirt, Güncel

Kaynak: DHA


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