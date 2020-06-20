SİİRT Bakan Adil Karaismailoğlu Siirt'te

Bakan Adil Karaismailoğlu Siirt'teULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt'te yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

20.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:09
Bakan Adil Karaismailoğlu Siirt'te
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt'te yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.
Siirt'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ardından da AK Parti İl Başkanlığı'na geçip, partililer ile bir araya geldi.
Daha sonra Şirvan Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, 700 metresinde heyelan oluşan Siirt- Şirvan Yolu şantiyesine geçti. Yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, Siirt- Pervari Yolu'nun Alkumru Barajı'ndan etkilenen kesiminde, 2012 yılında yapıla 188 kilometre uzunluğundaki 5 açıklıklı, 13 metre genişliğindeki Kilis Köprüsü'nde inceleme yaptı. Vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Karaismailoğlu, kentteki temaslarının ardından Batman'a hareket etti. SİİRT Bakan Adil Karaismailoğlu Siirt’te

Kaynak: DHA

Etiketler: Adil Karaismailoğlu, AK Parti, Siirt, Güncel, Haber

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