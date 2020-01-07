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Siirt balkondan düşerek ölen liseli sedef, toprağa verildi

Balkondan düşerek ölen liseli Sedef, toprağa verildiSİİRT'te dün akşam oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkondan düşerek yaşamını yitiren Sedef Yıldırım (16), gözyaşları arasında toprağa verildi.

07.01.2020 18:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:25
Balkondan düşerek ölen liseli Sedef, toprağa verildi
SİİRT'te dün akşam oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkondan düşerek yaşamını yitiren Sedef Yıldırım (16), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen lise öğrencisi Sedef Yıldırım'ın cansız bedeni otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde kent merkezindeki Şeyh Musa Asri Mezarlığı'na getirilen Yıldırım'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Sedef Yıldırım'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
Siirt balkondan düşerek ölen liseli sedef, toprağa verildi

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Kaynak: DHA


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