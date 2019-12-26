Haberler » Güncel » Siirt belediyesi'nin hayvan barınağında havan mermisi bulundu - Haber

Siirt belediyesi'nin hayvan barınağında havan mermisi bulundu

Siirt Belediyesi'nin hayvan barınağında havan mermisi bulunduHPD'li Siirt Belediyesi'ne ait hayvan barınağında bulunan patlamamış havan mermisi, imha edildi.

26.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:50
Siirt Belediyesi'nin hayvan barınağında havan mermisi bulundu
HPD'li Siirt Belediyesi'ne ait hayvan barınağında bulunan patlamamış havan mermisi, imha edildi.
Merkeze bağlı Gökçebağ beldesindeki HDP'li Siirt Belediyesi'ne ait hayvan barınağı içerisinde patlamamış havan mermisini gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede mühimmatın, 81 milimetre çapında havan mermisi olduğu belirlendi. Mermi, alınan güvenlik önleminin ardından Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.
Siirt belediyesi'nin hayvan barınağında havan mermisi bulundu

Siirt Belediyesi, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:38   Çocuklar bu oyunu çok sevecek - Haber
13:38   Şemdinli Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı - Haber
13:38   AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldılar - Haber
13:38   Ezine'de 10 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
13:32   Annelerin feryadı PKK'yı çözülme noktasına getirdi - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
12:10   Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı - Haber
12:09   Dere taştı, Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
26.12.2019 13:41:04