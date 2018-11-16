16 Kasım 2018 Cuma 12:35



16 Kasım 2018 Cuma 12:35

Siirt Belediyesi tarafından, kentin farklı noktalarında 3 "Atık Getirme Merkezi" kuruldu.Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışmaların sürdüğü bildirildi.Bu kapsamda kentte 3 "Atık Getirme Merkezi" kurulduğu ifade edilen açıklamada, kurumu tamamlanan merkezlerle daha çevreci ve doğayla barışık atık yönetiminin sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.Açıklamada, yakın zamanda şehir genelinde yaygınlaştırılması düşünülen merkezlerde 5 ayrı depolama haznesinin bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi:"Cam, kağıt, metal, plastik ve bitkisel atık yağların depolanacağı merkezlerde doluluk oranları kamera sistemleriyle uzaktan takip ediliyor. Olası yangınlara karşı da erken uyarı sistemi bulunuyor. Merkezlerin kentte geri dönüşüm bilincinin oluşmasına büyük katkı sağlaması bekleniyor."