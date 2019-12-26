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Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında havan mermisi bulunarak imha edildi

Siirt kent merkezine bağlı Gökçebağ beldesinde Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.

26.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:43 Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında havan mermisi bulunarak imha edildi
kent merkezine bağlı beldesinde Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Gökçebağ beldesinde Siirt Belediyesine ait hayvan barınağı içerisinde, toprak yüzeyinde patlamamış halde mühimmat bulundu. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca olay yerinde gerekli tedbirler alınarak yapılan incelemede, olay yerinde bulunan mühimmatın, 81 milimetre çapında havan mermisi olduğu tespit edilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından bulunan mühimmat olay yerinde imha edilmiştir" denildi. - SİİRT

Gökçebağ, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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