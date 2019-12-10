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Siirt bıttımı altın fiyatını geçti

Siirt bıttımı iç piyasada 150, dış piyasada 200 TL'nin üzerinde satılıyor.

10.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:16Siirt bıttımı altın fiyatını geçti
bıttımı iç piyasada 150, dış piyasada 200 TL'nin üzerinde satılıyor. Bu yıl ürünün çok az olması nedeniyle bıttım fiyatlarının 250 TL'yi bulması bekleniyor.

Siirt'in ilçesine bağlı Çatılı köyünde bıttım ağaçları budanarak fıstık aşıları yapıldı. Yapılan aşılar nedeniyle bıttım ağaçlarından fıstık elde edildiği için bıttım üretimi yok denecek kadar azaldı. Siirtli çiftçilerin bıttım ağaçlarını budayıp fıstık aşısı yaptıkları için bıttım bulamadıklarını belirten esnaf Kenan , bağ, bahçe sahiplerinin fıstık ağaçlarına yöneldiği için bıttım üretiminin çok az olmasından dolayı fiyatların iki katına çıktığını belirtti. Bıttımın sadece Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Çatılı köyünde yetiştiğini belirten Özalp, "Bıttım satıyoruz burada. Bıttımı bulamadığımızdan dolayı ürünümüzde çok az, bu sene fiyatlar uçuk. 150 ile 200 TL arasında satıyoruz. Nedenini sorarsanız bıttım ağaçları hepsi fıstığa çevrildi. Bıttım aslında çok faydalı. Cilt hastalıklarına, mide, bronşit gibi hastalıklara çok iyi gelen bir üründür. Mahsul az olduğundan dolayı fiyatı da pahalıdır tabi. 150, 200 lira arasında, hatta piyasada bulunmuyor. Şu an elimdeki mahsul de bu kadar. Daha fazlası yok" dedi. - SİİRT

Özalp, Tillo, Siirt, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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