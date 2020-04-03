Siirt'de ihtiyaç sahiplerine evde nakdi destek ödemesi başladı
Siirt'te ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er liralık nakdi yardımların evlerinde verilmesine başlandı.
03.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:14
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere verilen 1000'er liralık yardımlar, Siirt'te jandarma, polis ve bekçiler tarafından ailelere evlerinde teslim ediliyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamu bankaları, ATM'ler, PTT Şubesi önlerinde yoğunluk oluşmaması için 6 bin 631 aileye ödemeleri evlerinde yapılacak.
Kaynak: AA