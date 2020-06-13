Siirt'e 85 gün sonra ilk uçak indi

Siirt'e 85 gün sonra ilk uçak indiKORONAVİRAS tedbirleri kapsamında durdurulan iç hat uçuşlarının yeniden başlamasıyla Siirt Havaalanı'na 85 gün sonra ilk uçak, indi.

13.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:03
Siirt'e 85 gün sonra ilk uçak indi
KORONAVİRAS tedbirleri kapsamında durdurulan iç hat uçuşlarının yeniden başlamasıyla Siirt Havaalanı'na 85 gün sonra ilk uçak, indi.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar çerçevesinde 20 Mart günü uçuşlara kapatılan Siirt Havaalanı, bugün yeniden hizmet vermeye başladı. 85 gün kapalı kalan Siirt Havalimanı'na bugün saat 10.00'da, 200 yolcuyla İstanbul Havalimanı'ndan gelen Türk Hava Yolları'na ait uçak iniş yaptı. Kente inen ilk uçağın kabin ekibini ve yolcularını, havalimanı yetkilileri karşıladı. Siirt’e 85 gün sonra ilk uçak indi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Siirt, Güncel, Haber

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