Siirt'e "Kadın Sosyal Yaşam Merkezi"

Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi
"Kadın Sosyal Yaşam Merkezi" yapıyor. AK Parti
Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay
, beraberinde Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun
Dilşad Taşkın ve AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile 10 bin metrekare alan üzerinde yapılan merkezin inşaatında incelemede bulundu.
Taşkın, merkezin kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerini ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlayacağını belirterek, merkezi bir ay içerisinde hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.
Eğitim amaçlı çeşitli kursların yürütüleceğini dile getiren Taşkın, şunları kaydetti:
"Merkez yarı olimpik yüzme havuzu, 2 toplantı salonu, 110 kişilik sinema salonu, Türk hamamı, sauna, dinlenme alanı, takı tasarım eğitim kurslarının yapıldığı sınıflar, kafeterya, kreş ve çocuk bakım evi, kondisyon salonları ve çok amaçlı toplantı salonlarını içeriyor."
Siirt Belediyesi, Siirt, Güncel
Kaynak: AA