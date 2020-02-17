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Siirt E Tipi Cezaevi'nde tatbikat

Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğünde, meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara karşı tatbikat gerçekleştirildi.

17.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:37Siirt E Tipi Cezaevi'nde tatbikat
E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğünde, meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara karşı tatbikat gerçekleştirildi.

E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara zamanında ve etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla hazırlanan planlara uygun olarak, 220 personel ile 2 asayiş köpeğinin katılımı ile tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat gereği ekipler yaralı birini ambulansa taşıdı ve kaçmak üzere olan birini yakaladı. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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