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Siirt Eğitim Çalıştayı yapıldı

Siirt'in eğitim sorunu düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı.

14.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:44Siirt Eğitim Çalıştayı yapıldı
'in eğitim sorunu düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Siirt Öğretmenevinde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, eğitimin kalitesini yükselmek ve sorunlara çözüm üretmek için çabaladıklarını söyledi.
Başarının tesadüf olmadığını belirten Edip, şöyle konuştu:
"Büyük bilgilerin yetiştiği bu topraklarda maalesef eğitimde hak ettiğimizi bulamıyoruz. Paydaş kurumlarla istişare ederek, görüş ve fikirler doğrultusunda Siirt'i daha iyi yerlere nasıl getirebileceklerini tartışacağız. Eğitimin temel sorunlarının neler olduğunu, kaliteyi artırmak için neler yapılması gerektiğini ve en önemlisi de sorunlarımıza net çözüm üreterek çocuklarımıza nasıl daha iyi bir gelecek sunabileceğimizi konuşacağız."
Siirt Üniversite öğretim üyesi Doç. Dr. Erhan Akın'ın eğitimin sorunlarına yönelik sunumuyla sona eren toplantıya Vali Yardımcısı Selim Erkovan, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip de katıldı.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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