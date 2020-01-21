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Siirt ekipler, yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın için seferber oldu

Ekipler, yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın için seferber olduSİİRT'in Pervari ilçesine bağlı, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan Doğan köyünde rahatsızlanan hamile Hülya Bulut (33), karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

21.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:15
Ekipler, yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın için seferber oldu
SİİRT'in ilçesine bağlı, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan Doğan köyünde rahatsızlanan hamile Hülya Bulut (33), karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Doğan köyünde 5'inci çocuğuna hamile olan Hülya Bulut rahatsızlanınca, yakanları sağlık ekiplerine verdi. Ancak köy yolu kar nedeniyle kapalı olunca, sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yardım talep etti. Karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu sağlık ekipleri, Doğan köyüne ulaştı. Ambulansa alınan Bulut, yaklaşık 2 saat sonra Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Hülya Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Siirt ekipler, yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın için seferber oldu

Pervari, Güncel

Kaynak: DHA


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