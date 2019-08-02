Siirt Emniyet Müdürü Kızılay gazetecilerle bir araya geldi

Siirt
İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay
, gazetecilerle bir araya geldi.
Siirt Polisevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kızılay, terörle mücadelede kardeş kuruluş olan jandarma ile koordineli çalışmalarla önemli mesafe aldıklarını, huzurun sağlanması için halkla koordineli olarak bu çalışmaları yürüttüklerini söyledi.
Terörün yanında genel asayiş konularına da değinen Kızılay, istatistiklere göre önceki yıllara oranla asayiş olaylarında düşüş yaşandığını, asayişin sağlanmasında polisin vatandaş odaklı çalışmalara önem vermesi, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek devletin sıcak yüzünü vatandaşlara hissettirmesiyle önemli sonuçlar alındığını belirtti.
Kentin genel sorunu olan trafik konusunda da önemli çalışmalar yapıldığını, ancak trafik sorununun çözümü noktasında basın mensuplarına da büyük görevler düştüğünü dile getiren Kızılay, sorunun sadece polisiye tedbir almakla çözülemeyeceğini, toplumu bilgilendirmek gerektiğini, can ve mal güvenliği için kurallara uymanın bir alışkanlık haline gelmesi gerektiğini kaydetti.
Toplantıya, İl Emniyet Müdür yardımcıları ile birim amirleri de katıldı.