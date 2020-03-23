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Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu

Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs önlemleri kapsamında kent merkezinde devriye görevine çıkarak, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.

23.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:01
Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu
SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs önlemleri kapsamında kent merkezinde devriye görevine çıkarak, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.
Ekipler, 65 yaş ve üstü kişilere de yasağı hatırlatırken, dışarıya çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını alarak evlerine teslim etti. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde araçların megafonu ile "Değerli Siirt halkı lütfen devletimizin çıkardığı 65 yaş ve üstü evden çıkma yasağına riayet edelim. Aynı zamanda risk gurubunda olan vatandaşlarımız kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız lütfen evden çıkmamaya özen gösterelim" anonsu yaptı.
Ekipler, dışarıya çıkamayanların da ihtiyaçlarını temin ederek, kendilerine teslim etti. Siirt emniyetinden ’dışarıya çıkmayın’ anonsu

Kaynak: İHA

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Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Genel

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