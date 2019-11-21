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Siirt emniyetinden huzur ve güven uygulaması

Siirt emniyetinden huzur ve güven uygulaması Emniyet çalışmalarını sosyal medyada paylaştıSİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

21.11.2019 18:53 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:54
emniyetinden huzur ve güven uygulaması
Emniyet çalışmalarını sosyal medyada paylaştı
SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör, asayiş, narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarını işleme amacında olan şahıs veya şahısların caydırılarak, muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla kamu binaları çevreleri, cadde, sokak, park, bahçe, metruk binalar ile umuma açık tüm eğlence mekanları ve çevrelerinde idari denetime yönelik kontrol ve arama gerçekleştirildi. Uygulama esnasında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kayıt altına alınan görüntüler Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Siirt emniyetinden huzur ve güven uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Siirt, Yerel

Kaynak: İHA


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