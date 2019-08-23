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SİİRT Eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildi

Eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildiSiirt'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

23.08.2019 19:00
SİİRT Eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildi
Eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildi
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca toprağa el yapımı patlayıcı yerleştirildiği ihbarının alınmasıyla bölgede operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri, el yapımı patlayıcının bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alarak, arama çalışması başlattı. Yapılan aramada, PKK'lı teröristlerce toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı tespit edilirken, kontrollü olarak imha edildi.
SİİRT Eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildi

Eruh, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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