Siirt Esnafı Kandilde Çorba ve Çay İkram Etti

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:30



19 Kasım 2018 Pazartesi 17:30

Siirtli esnaflar Murat Aldemir ve Sinan Carav, Mevlit Kandili dolayısıyla çorba ve çay ikramında bulundu.Karakol Mahallesinde çorba salonu işletmecisi Murat Aldemir, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Mevlit Kandili günü kent halkına çorba ikram ettiğini belirterek, "Nasip olursa her yıl bunu devam ettirme niyetindeyiz. Bugün 800'e yakın tas çorba ikramında bulunduk. Amacımız öncelikle Peygamber Efendimizi anmak ve onun hürmetine hayırda bulunmaktır." diye konuştu.Aldemir'in salonunun konukları arasında Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok da yer aldı.Müftü Altınok, davet üzerine çorba içmeye geldiğini belirterek, "Allah hayrını kabul etsin. Çok güzel bir uygulama herkese tavsiye ederim. Önemli olan Peygamber Efendimizin hatırlatmasıdır. Onun hatırına, sevgisine bir şeyler yapma gayreti içerisinde olmak takdire şayandır." dedi.Kentte çay bahçesi işletmeciliği yapan Sinan Carav da kandil dolayısıyla yaklaşık bin bardak çay ikramında bulundu.