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SİİRT HEREKOL DAĞI'NDA PKK'NIN MAYIN VE ROKETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

SİİRT'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait mayın ve roketatarlar ele geçirildi.

23.07.2019 17:31
SİİRT HEREKOL DAĞI'NDA PKK'NIN MAYIN VE ROKETLERİ ELE GEÇİRİLDİ
SİİRT'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait mayın ve roketatarlar ele geçirildi.
Jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla Pervari ilçesi kırsalındaki Herekol Dağı'nda terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 14 mayın ve 18 roketatar mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatların operasyon bölgesinde imha edildiği bildirildi. SİİRT HEREKOL DAĞI'NDA PKK'NIN MAYIN VE ROKETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Pervari, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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