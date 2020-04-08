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SİİRT Heyelanda 11 köye su sağlayan şebeke zarar gördü

Heyelanda 11 köye su sağlayan şebeke zarar gördüSİİRT'in Eruh ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 11 köye su sağlayan içme suyu hattı zarar gördü.

08.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:34
Heyelanda 11 köye su sağlayan şebeke zarar gördü
SİİRT'in Eruh ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 11 köye su sağlayan içme suyu hattı zarar gördü. Patlayan borular aynı gün onarılarak köylere yeniden su verilmesi sağlandı.
Eruh'ta 11 köye içme suyu sağlanan Zarova grup içme suyu şebekesi, meydana gelen heyelan nedeniyle zarar gördü. Patlayan borular nedeniyle köylerin suyu kesildi. İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, aynı gün arızayı giderip, köylere su verilmesini sağladı.
Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, heyelan nedeniyle bazı köy yollarının da zarar gördüğünü belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz. Bu günlerde temizlik ve hijyenin bir hayli önem arz ettiğini biliyoruz. Bu sebepten ötürü patlayan içme su hattımız önem arz etmekteydi. Aşırı yağışlardan kaynaklı heyelan meydana geldi ve içme su şebekemize zarar verdi. Borularımız büyük hasar gördü. Gelen ihbarı anında değerlendiren İl Özel İdaresi İçme Su Arıza ekiplerimiz müdahale ederek arızayı aynı gün içerisinde gidermişlerdirö dedi. SİİRT Heyelanda 11 köye su sağlayan şebeke zarar gördü

Kaynak: DHA

Etiketler: Siirt, Eruh, Güncel

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SİİRT Heyelanda 11 köye su sağlayan şebeke zarar gördü
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