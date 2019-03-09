Siirt İl Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor ile Berabere Kaldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt
Özel İdarespor, Ağrı
1970 Spor 0-0 berabere kaldı.
Siirt Atatürk
stadında oynanan karşılaşmanın 42. dakikada penaltı kullanan Siirt İl Özel İdarespor gol bulamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Siirt Özel İdarespor birçok önemli pozisyondan sonuç alamayınca maç golsüz sona erdi. Siirt Valisi Ali Fuat Atik
, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun
Dilşad Taşkın, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, maçı türbinden izledi. - SİİRT
Spor
Kaynak: İHA