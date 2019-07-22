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Siirt İl Özel İdarespor'da transfer çalışmaları

Siirt İl Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor Teknik Direktörü Seyithan Özdaş ile anlaştı.

22.07.2019 11:39 Siirt İl Özel İdarespor
Siirt İl Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor Teknik Direktörü Seyithan Özdaş ile anlaştı.

İl Özel İdarespor Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, kulüp yönetiminin yapmış olduğu istişareler sonucu Ağrı 1970 sporu şampiyonluğa taşıyan Özdaş ile anlaştıklarını açıkladı.

Şampiyonluğu hedeflediklerini belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulu ile yaptığımız istişareler sonucu İl Özel İdarespor'u şampiyonluğa taşıma adına atılması gereken her türlü adımın atılması ve Siirtli vatandaşlarımıza şampiyonluğu hediye etmek için güçlü bir ekiple lige girme kararı alındı. Bu kapsamda takımın eski teknik sorumlusu Ahmet Ertel ile yapmış olduğumuz görüşme ile yönetim kurulumuzun ortak kararıyla Ağrı 1970 Spor'u 2018-2019 sezonunda şampiyonluğa taşıyan tecrübeli teknik direktör Seyithan Ödaş ile anlaşmaya vardık."
Kaynak: AA
Siirt, Ağrı, Güncel

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