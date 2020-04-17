Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

SİİRT İmmün plazma tedavisi gören koronavirüs hastası: Yeniden doğmuş hissediyorum

İmmün plazma tedavisi gören koronavirüs hastası: Yeniden doğmuş hissediyorumSİİRT Devlet Hastanesi'nin güvenlik amiri Turgut Kayar (42), koronavirüs nedeniyle uygulanan immün plazma tedavisi sonucu iyileşti.

17.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:02
İmmün plazma tedavisi gören koronavirüs hastası: Yeniden doğmuş hissediyorum
SİİRT Devlet Hastanesi'nin güvenlik amiri Turgut Kayar (42), koronavirüs nedeniyle uygulanan immün plazma tedavisi sonucu iyileşti. Yoğun bakımdan normal servise geçen Kayar, "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi.
Siirt'te 'Covid-19' teşhisi koyulan Turgut Kayar, özel güvenlik amiri olarak görev yaptığı devlet hastanesinde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören Kayar'a, Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'nden alınan immün plazma uygulandı. Kayar, immün plazma tedavisinin ardından iyileşme göstererek, yoğun bakım ünitesinden normal servise nakledildi. Hastanede görev yaparken, kendisinde koronavirüs tespit edildiğini anlatan Turgut Kayar, "Koronavirüs vakaları geldiği ilk günden beri hastanede görev yapmaktaydım. Bir süre sonra kendimi iyi hissetmediğim için doktorlara başvurdum. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Tedaviye alındım. Tedavim yoğun bakım ünitesinde devam etti. 15 gün boyunca tedavi gördüm. İmmün plazma tedavisi bana uygulandıktan sonra yoğun bakımdan çıkıp, normal servise alındım. Şu an iyiyim. Allah'ın izniyle taburcu olacağım. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi.
Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Nesrin Atiş de Turgut Kayar'ın immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Kendisi şikayetleri üzerine tedavi altına alındı ve sonucu pozitif çıktı. Hastamız, yoğun bakımının 5'inci gününde, Siirt Milletvekili Osman Ören'in girişimleri sonucu Turgut Özal Tıp Merkezi'nden getirilen kök hücre sayesinde normal odaya alındı. Şu an sağlık durumu iyi. Tedavisine normal serviste devam edilecektir" diye konuştu. SİİRT İmmün plazma tedavisi gören koronavirüs hastası: Yeniden doğmuş hissediyorum

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru’nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Vuhan’daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin’e fena patladı Haberler
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı’ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı’dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı Haberler
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı
Haberler ›› Güncel ››SİİRT İmmün plazma tedavisi gören koronavirüs hastası: Yeniden doğmuş hissediyorum - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:41: Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş hareketliliği - Haber 20:40: YTB Başkanı Eren, Kuzey Makedonyalı öğrencilere "online" konferans verdi Açıklaması - Haber 20:39: Konyaspor'un Gürcü oyuncusu Shengelia'dan Türkiye ile Gürcistan'a "evde kal" mesajı - Haber 20:38: SAMSUN 99 yaşında koronavirüsü yendi - Haber 20:37: 99 yaşında koronavirüsü yendi; Alkışlarla taburcu oldu - Haber 20:08: Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde - Haber 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber 17:45: Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi - Haber 15:41: Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti - Haberler