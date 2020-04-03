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Siirt'in Akgeçit köyü karantinaya alındı

SİİRT'in Şirvan ilçesine bağlı Akgeçit köyü, 2 kişiye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

03.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:45
Siirt'in Akgeçit köyü karantinaya alındı

SİİRT'in Şirvan ilçesine bağlı Akgeçit köyü, 2 kişiye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Akgeçit köyünde ikamet eden 2 vatandaşımızın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu, adı geçen köyümüzde 2- 16 Nisan 2020 tarihleri arasında 14 günlük karantina uygulamasına geçilmiştir. Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Akgeçit köyündeki insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, köydeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca oy birliğiyle karar verilmiştir. Akgeçit köyümüzde başta sağlık olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır."


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Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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